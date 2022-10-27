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В ТПП заявили, что промышленная кооперация стала приоритетом в работе с партнёрами по ЕАЭС

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Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин заявил, что промышленная кооперация стала приоритетом в работе с партнёрами по ЕАЭС.
В ТПП заявили, что промышленная кооперация стала приоритетом в работе с партнёрами по ЕАЭС
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«За последние два года тема неоднократно рассматривалась на различных бизнес-площадках и форумах», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, за счёт нового механизма предприятия смогут субсидировать процентную ставку по кредитам в размере 100% ключевой ставки.

«При этом ЕЭК будет наделена полномочиями по администрированию субсидий», — отметил Курочкин.

Ранее сообщалось, что товарооборот Нижегородской области со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 42% в 2021 году по сравнению с 2020-м и достиг $1,6 млрд.

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