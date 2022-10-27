Москва стала лидером по числу выданных льготных ипотек для сотрудников IT-сферы
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Об этом информирует НСН.
По словам Ефимова, с момента запуска программы в Москве было выдано кредитов на сумму 14,3 млрд рублей.
«Сейчас на столицу приходится около 30% от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43% от их общего объёма в денежном выражении», — отметил Ефимов.
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