Москва стала лидером по числу выданных льготных ипотек для сотрудников IT-сферы

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с мая 2022 года в столице выдали 1129 кредитов по программе льготной IT-ипотеки.

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, с момента запуска программы в Москве было выдано кредитов на сумму 14,3 млрд рублей.

«Сейчас на столицу приходится около 30% от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43% от их общего объёма в денежном выражении», — отметил Ефимов.

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