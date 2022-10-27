Узнать больше

Сечин назвал идею потолка цен на углеводороды покушением на суверенитет поставщиков

Короткая ссылка
Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин прокомментировал идею потолка цен на углеводороды.
Сечин назвал идею потолка цен на углеводороды покушением на суверенитет поставщиков
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«По сути, введение потолков (цен на углеводороды. — RT) — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Также руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить