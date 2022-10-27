Сечин назвал идею потолка цен на углеводороды покушением на суверенитет поставщиков

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин прокомментировал идею потолка цен на углеводороды.

«По сути, введение потолков (цен на углеводороды. — RT) — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Также руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.