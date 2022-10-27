В Минпромторге допустили исключение Nissan из списка товаров для параллельного импорта

В пресс-службе Минпромторга России прокомментировали возможность исключения Nissan из списка товаров для параллельного импорта.

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — приводит сообщение РИА Новости.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.