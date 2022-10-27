В Минпромторге допустили исключение Nissan из списка товаров для параллельного импорта
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«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — приводит сообщение РИА Новости.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.
Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.