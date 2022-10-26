Профессор Сафонов высказался о ситуации в китайской экономике

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов высказался о ситуации в китайской экономике.

«Следует обратить внимание, что фондовый рынок отыграл реакцию на риски усиления глобального противостояния КНР и США и усиление регулирующей роли государства в китайской экономике», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, нужно учитывать, что в последнее время Китай, наоборот, старался в большей степени соответствовать внешним требованиям ведения бизнеса.

«Например, китайские власти согласились на предоставление бухгалтерской документации для внешнего аудита теми компаниями, которые размещают свои акции на американских биржах. Власти КНР усиливают налоговую поддержку малому и среднему бизнесу. Высокая зависимость экономики от экспорта не позволит резко изменить курс», — пояснил Сафонов.

Вместе с тем, добавил эксперт, Китай давно в качестве стратегической цели сформулировал задачу роста благосостояния своих граждан, что означает увеличение роли внутреннего спроса в динамике ВВП в будущем.

Ранее стало известно, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая XX съезда переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарём ЦК КПК на третий срок.

Кроме того, состоялось избрание нового состава политбюро.