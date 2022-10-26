«Хуаньцю Шибао»: с началом отопительного сезона ЕС ждёт испытание
«Экономические перспективы еврозоны становятся всё мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября», — говорится в материале.
По словам автора, население и промышленность ждут проблемы в сфере потребления газа и электричества.
Он отметил, что антироссийские санкции обернулись против Евросоюза.
Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек ранее заявил, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.