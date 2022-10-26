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«Хуаньцю Шибао»: с началом отопительного сезона ЕС ждёт испытание

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Европейский союз ждёт настоящее испытание с началом отопительного сезона, заявил обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао.

«Экономические перспективы еврозоны становятся всё мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября», — говорится в материале.

По словам автора, население и промышленность ждут проблемы в сфере потребления газа и электричества.

Он отметил, что антироссийские санкции обернулись против Евросоюза.

Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек ранее заявил, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.

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