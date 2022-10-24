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Профессор Смирнов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в ЕС

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Профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в ЕС.
Профессор Смирнов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в ЕС
  • РИА Новости

«На самом деле, последствие существенного снижения поставок газа из России ещё только предстоит оценить к 2023—2024 годам, поскольку пока ещё не приходится говорить о серьёзном структурном дефиците на рынке газа в ЕС ввиду того, что его газохранилища почти заполнены», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, в настоящее время ценообразование на европейском рынке электроэнергии осуществляется по предельным издержкам.

«Рост цен на газ обусловил существенный отрыв предельных издержек от уровня средних издержек, и это привело к тому, что многие производители электроэнергии, которые продолжают производить её из дешёвых источников, получают огромные прибыли, а потребители оплачивают значительно выросшие счета за электроэнергию», — пояснил Смирнов.

Он прогнозирует, что в дальнейшем это может сделать цены на газ стабильно высокими.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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