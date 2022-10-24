В Москве число промпредприятий выросло до 3,5 тысячи с начала 2022 года

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что число промышленных предприятий в столице увеличилось до 3,5 тыс. с начала 2022 года.

Об этом сообщает kp.ru.

«С начала года их количество увеличилось до 3,5 тыс. Среди них пятая часть приходится на крупные и средние заводы, которые продолжают наращивать мощности», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, более 20% от всех предприятий работают в отрасли радиоэлектроники и приборостроения. Ещё примерно по 7% — в пищевой и лёгкой промышленности. Машиностроение представляют более 5% компаний, полиграфию — 14%.

Ефимов напомнил, что столичным промышленным компаниям полагаются самые широкие меры поддержки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.