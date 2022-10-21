Эксперт Кузеев посоветовал разделять финансовые цели для оптимизации своего бюджета

Директор по продукту подписки «Пакет» Х5 Group Андрей Кузеев рассказал, как оптимизировать бюджет и грамотно управлять своими финансами.

Первое правило повышения финансовой грамотности — чёткое определение своих финансовых целей, заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Разделите их на краткосрочные (текущий месяц), среднесрочные (год) и долгосрочные (больше года). Определите инструменты для их достижения и контролируйте выполнение», — порекомендовал Кузеев.

Он также посоветовал разделить свои месячные доходы на три части: 50% — текущие расходы, 20% — сбережения, 30% — разовые покупки (мебель, техника).

Важной составляющей финансовой грамотности специалист назвал избавление от вредных привычек, например эмоциональных покупок.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.