В ЦБ назвали объём международных резервов России

В российском Центробанке заявили, что по состоянию на 14 октября международные резервы России составили $544,4 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 14 октября составил $544,4 млрд, сократившись за неделю на $4,3 млрд, или на 0,8%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что уменьшение резервов произошло под воздействием отрицательной переоценки.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.