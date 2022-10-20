В ЦБ назвали объём международных резервов России
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Информация об этом размещена на сайте регулятора.
«Объём международных резервов по состоянию на 14 октября составил $544,4 млрд, сократившись за неделю на $4,3 млрд, или на 0,8%», — говорится в заявлении.
Уточняется, что уменьшение резервов произошло под воздействием отрицательной переоценки.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.