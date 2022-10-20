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В ЦБ назвали объём международных резервов России

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В российском Центробанке заявили, что по состоянию на 14 октября международные резервы России составили $544,4 млрд.
В ЦБ назвали объём международных резервов России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 14 октября составил $544,4 млрд, сократившись за неделю на $4,3 млрд, или на 0,8%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что уменьшение резервов произошло под воздействием отрицательной переоценки.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

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