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Инвестиции в основной капитал Москвы превысили 20 трлн рублей за пять лет

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Инвестиции в основной капитал Москвы составили 20,3 трлн рублей с 2017 по 2021 год.
Инвестиции в основной капитал Москвы превысили 20 трлн рублей за пять лет
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«Число новых компаний и реализуемых проектов в столице ежегодно растёт на фоне развития инфраструктуры города и расширения уже действующих на его территории предприятий. Это способствует постоянному росту инвестиций в основной капитал Москвы», — заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

За первую половину 2022 года объём инвестиций в основной капитал города превысил 1,9 трлн рублей, что на 4,4% больше, чем годом ранее, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что Москва заключила 25 соглашений по программе создания мест приложения труда с 2020 года.

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