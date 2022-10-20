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Число зарегистрированных предпринимателей на портале поставщиков выросло на 12% с начала года

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Количество предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.
Число зарегистрированных предпринимателей на портале поставщиков выросло на 12% с начала года
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Об этом сообщает НСН.

«С начала 2022 года на портале зарегистрировалось более 30 тыс. коммерческих организаций, а общая численность поставщиков достигла 281 тыс.», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в большинстве своём (90%) на портале зарегистрированы представители малого и среднего бизнеса города.

Ранее телеканал «360» сообщал, что форум «Время возможностей для самозанятых» пройдёт 28 октября в Московской области.

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