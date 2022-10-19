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Десятки танкеров с СПГ у берегов ЕС не могут разгрузиться

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Десятки судов c сжиженным природным газом (СПГ) скопились у берегов Португалии и Испании и не могут разгрузиться.
Десятки танкеров с СПГ у берегов ЕС не могут разгрузиться
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Как сообщает испанская газета ABC, корабли не могут разгрузиться, так как хранилища в ЕС почти заполнены.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на издание, танкеры в основном прибыли из США, Перу и Тринидада и Тобаго.

Учитывая высокий уровень запасов в резервуарах регазификационных терминалов, энергетическая компания Enagаs объявила, что ей, возможно, придётся отказаться от разгрузки СПГ из-за избыточных мощностей на терминалах.

Ранее в Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ.

11 октября Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Соединённые Штаты предпринимают попытки установить экономическое господство путём ослабления европейских стран, воспользовавшись украинским кризисом.

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