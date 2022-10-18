В Подмосковье компании заключили экспортные соглашения с пятью странами

Зампред правительства — глава Мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что шесть региональных компаний заключили экспортные контракты в сентябре на сумму более $800 тыс.

Об этом сообщает телеканал «360».

Она уточнила, что контракты заключили с партнёрами из Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, Вьетнама и Суринама. Помощь при этом оказал Фонд поддержки ВЭД.

Вместе с тем стало известно, что в Ульяновске оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь — август этого года составил почти 309 млрд рублей — на 0,7% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет mosaica.ru.

Во II квартале 2022 года объём инвестиций в основной капитал города (без малого предпринимательства), составил почти 15 млрд рублей. Темп роста к уровню прошлого года — 141,8%.

Ранее в Национальной системе цифровой маркировки «Честный знак» сообщили, что в III квартале 2022 года российский рынок парфюмерии показал рост по сравнению с II кварталом.