ЦБ: потребительские цены в России в сентябре выросли на 0,05%

Центробанк опубликовал доклад, в котором говорится, что потребительские цены в России в сентябре 2022 года выросли на 0,05%.

«Потребительские цены в сентябре выросли на 0,05%, а с исключением сезонности стали выше на 0,28% по сравнению с августом. Продолжил уменьшаться эффект переноса весеннего укрепления рубля в цены», — говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что при этом всё более заметную поддержку спросу оказывало смягчение денежно-кредитных условий, произошедшее летом.

Ранее Росстат зафиксировал недельную инфляцию на уровне 0,03%.