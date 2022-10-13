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ЦБ: потребительские цены в России в сентябре выросли на 0,05%

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Центробанк опубликовал доклад, в котором говорится, что потребительские цены в России в сентябре 2022 года выросли на 0,05%.
ЦБ: потребительские цены в России в сентябре выросли на 0,05%
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Потребительские цены в сентябре выросли на 0,05%, а с исключением сезонности стали выше на 0,28% по сравнению с августом. Продолжил уменьшаться эффект переноса весеннего укрепления рубля в цены», — говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что при этом всё более заметную поддержку спросу оказывало смягчение денежно-кредитных условий, произошедшее летом.

Ранее Росстат зафиксировал недельную инфляцию на уровне 0,03%.

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