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Миллер: Чёрное море сейчас является наиболее безопасным маршрутом поставок

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Чёрное море в настоящее время является наиболее безопасным маршрутом для поставок энергоносителей, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.
Миллер: Чёрное море сейчас является наиболее безопасным маршрутом поставок
  • РИА Новости

«В ходе контактов, переговоров такая информация доведена. Конечно же, реакция — понятно, что все усиливают безопасность объектов критической инфраструктуры. То, что касается перспектив, без сомнения, Чёрное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Так Миллер ответил на вопрос о том, какова реакция турецких коллег на информацию о попытках диверсии против «Турецкого потока».

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане обсудил вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.

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