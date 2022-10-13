Миллер: Чёрное море сейчас является наиболее безопасным маршрутом поставок

Чёрное море в настоящее время является наиболее безопасным маршрутом для поставок энергоносителей, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.

«В ходе контактов, переговоров такая информация доведена. Конечно же, реакция — понятно, что все усиливают безопасность объектов критической инфраструктуры. То, что касается перспектив, без сомнения, Чёрное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Так Миллер ответил на вопрос о том, какова реакция турецких коллег на информацию о попытках диверсии против «Турецкого потока».

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане обсудил вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.