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Новак заявил о необходимости плавного повышения доли возобновляемых источников энергии

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Вице-премьер России Александр Новак в ходе форума «Российская энергетическая неделя» заявил о необходимости плавного повышения доли возобновляемых источников энергии.
Новак заявил о необходимости плавного повышения доли возобновляемых источников энергии
  • РИА Новости

«Никто не отказывается от внедрения возобновляемых источников энергии, надо больше увеличивать долю чистых источников в энергетическом балансе. Но надо делать это плавно, надо делать это с учётом потребности роста потребления энергии в целом в мире», — цитирует его ТАСС.

Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Россия не должна подражать западным странам, использующим «зелёную повестку» в ущерб интересам производителей ископаемого топлива.

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