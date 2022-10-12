Новак заявил о необходимости плавного повышения доли возобновляемых источников энергии
- РИА Новости
«Никто не отказывается от внедрения возобновляемых источников энергии, надо больше увеличивать долю чистых источников в энергетическом балансе. Но надо делать это плавно, надо делать это с учётом потребности роста потребления энергии в целом в мире», — цитирует его ТАСС.
Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Россия не должна подражать западным странам, использующим «зелёную повестку» в ущерб интересам производителей ископаемого топлива.