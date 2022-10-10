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Опубликована расширенная программа форума «Российская энергетическая неделя»

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Главные мероприятия пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоятся 12 и 13 октября, а 14 октября будет посвящён молодежному треку.
Опубликована расширенная программа форума «Российская энергетическая неделя»
  • РИА Новости

«Деловая программа РЭН-2022 позволит обсудить самый широкий спектр вопросов и тем, являющихся ключевыми сегодня для отрасли», — сообщил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

Так, на 12 октября запланированы такие важные сессии, как «Россия — Африка: устойчивое энергетическое развитие»; «БРИКС+: потенциал в сфере технологического партнёрства»; «Нефть: стратегия развития» и многие другие.

В этот день также пройдёт 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. Участники смогут обсудить темы низкоуглеродной энергетики в мире; создания технологий энергоперехода; модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоёмкости и углеродоёмкости российской экономики и другие.

13 октября дискуссии пройдут по вопросам российской электроэнергетики, цифровой трансформации ТЭК, гидроэнергетики в контексте глобальных изменений и прочее.

«Задачи, которые сейчас стоят перед топливно-энергетическим комплексом, нуждаются в глубоком и всестороннем осмыслении со стороны участников рынка, инвесторов, регуляторов и экспертов. Уверен, Российская энергетическая неделя в 2022 году станет эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений развития энергетики, и участники форума смогут получить ответы на большинство интересующих вопросов», — подчеркнул министр энергетики России Николай Шульгинов.

Как сообщалось ранее, Российскую энергетическую неделю посетят участники из более чем 50 стран.

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