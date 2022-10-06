Аналитик Танкаев высказался по поводу утверждения ЕС потолка цен на российскую нефть

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что страны Европейского союза согласовали потолок цен на российскую нефть.

Утверждение ограничений цен на российскую нефть является нарушением контрактов, которые заключала Россия на поставку нефти и нефтепродуктов. Соответственно, контракты будут разорваны, а поставки прекратятся, — такое мнение выразил эксперт.

«Объёмы нефти, которые импортирует ЕС, — это 500 млн т в год. Россия обеспечивает большую часть поставок. Это 10% от всего объёма производимой нефти в мире, или 25% от всей международной торговли нефтью и нефтепродуктами. Если такой объём окажется под вопросом, то цены на нефть и спрос на неё очень сильно упадут. И ОПЕК+ принимает защитные меры: сокращает объёмы нефтедобычи, чтобы скомпенсировать резкое падение спроса на нефть», — объяснил Танкаев.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.