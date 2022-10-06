Узнать больше

Аналитик Танкаев высказался по поводу утверждения ЕС потолка цен на российскую нефть

Короткая ссылка
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что страны Европейского союза согласовали потолок цен на российскую нефть.

Утверждение ограничений цен на российскую нефть является нарушением контрактов, которые заключала Россия на поставку нефти и нефтепродуктов. Соответственно, контракты будут разорваны, а поставки прекратятся, — такое мнение выразил эксперт.

«Объёмы нефти, которые импортирует ЕС, — это 500 млн т в год. Россия обеспечивает большую часть поставок. Это 10% от всего объёма производимой нефти в мире, или 25% от всей международной торговли нефтью и нефтепродуктами. Если такой объём окажется под вопросом, то цены на нефть и спрос на неё очень сильно упадут. И ОПЕК+ принимает защитные меры: сокращает объёмы нефтедобычи, чтобы скомпенсировать резкое падение спроса на нефть», — объяснил Танкаев.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить