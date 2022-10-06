Экономист Ракша заявил, что США невыгодно гасить свой рекордный госдолг в $31 трлн

Экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал данные о том, что госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн.

По его мнению, некоторые, утверждая, что США собираются погасить свой долг, заблуждаются.

«Ну представьте себе, инвесторы, которые купили на $24 трлн этих бумаг, вдруг получат свои $24 трлн назад, и куда они их денут? Им нужно, чтобы этот долг просто обслуживали, то есть выплачивали проценты по нему. А проценты все прекрасно выплачивают. Должники не собираются долг гасить, а кредиторы не собираются эти деньги забирать, все счастливы. США уже давно попали в эту долговую яму и замечательно там сидят. А те, кто вырыл эту долговую яму, счастливы гораздо больше, чем Соединённые Штаты», — заявил Ракша.

Ранее независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал известие о введении санкций за поддержку российской платёжной системы МИР.