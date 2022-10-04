Аналитик Беляев отметил признаки кризиса американской и европейской экономик
Курс доллара просел, потому что в экономике США есть определённые проблемы, признаки кризиса, заявил аналитик.
«Но надо сказать, что американская экономика достаточно прочная, у них адекватная система управления, и до кризиса они вряд ли доведут. Американская экономика достаточно стабильная — в отличие от европейской. Европейская экономика раздавлена и расплющена», — резюмировал Беляев.
Ранее независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал известие о введении санкций за поддержку российской платёжной системы МИР.