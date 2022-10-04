Аналитик Беляев отметил признаки кризиса американской и европейской экономик

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил, что курс валюты зависит от состояния экономики страны. Кризисное состояние экономик стран ЕС и США отражается на курсах их нацвалют.

Курс доллара просел, потому что в экономике США есть определённые проблемы, признаки кризиса, заявил аналитик.

«Но надо сказать, что американская экономика достаточно прочная, у них адекватная система управления, и до кризиса они вряд ли доведут. Американская экономика достаточно стабильная — в отличие от европейской. Европейская экономика раздавлена и расплющена», — резюмировал Беляев.

Ранее независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал известие о введении санкций за поддержку российской платёжной системы МИР.