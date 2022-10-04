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Il Giornale: для ЕС «настал час расплаты» за необдуманную политику в энергетической сфере

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Для Евросоюза «настал час расплаты» из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России, заявил в колонке заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро.

«Для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объём, который у нас будет, дорого обойдётся», — написал Порро.

Он отметил, что европейский кризис в энергетической сфере начался ещё в октябре 2021 года, и даже после начала российской спецоперации власти ЕС не предприняли адекватных действий для разрешения ситуации.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу ждёт сложная зима.

В рамках пленарной сессии Европарламента с 3 по 6 октября в Страсбурге депутаты обсудят ситуацию на Украине и рост цен на энергию.

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