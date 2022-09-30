Эксперт Эберхарт: потолок цен на нефть из России чреват «смертельным ударом» для Запада

Введение ценового потолка на российскую нефть может стать «смертельным ударом» для стран Запада. Такое мнение выразил эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в статье для журнала Forbes.

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом», — заявил Эберхарт.

Он отметил, что во введении потолка цен на нефть нет практического смысла, а обеспечить его соблюдение невозможно.

«Этот план хорош в теории, но на практике он несёт в себе массу рисков. Так происходит, потому что политики не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков», — подчеркнул Эберхарт.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Вместе с этим российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые установят на них потолок цен.

Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть.