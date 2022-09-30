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Пентагон отказался комментировать данные о вертолётах на месте ЧП на «Северных потоках»

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Соединённые Штаты не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах «Северных потоков» до завершения официального расследования странами ЕС.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона.

«Мы не станем спекулировать или забегать вперёд усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента», — приводит его слова РИА Новости.

В ведомстве также выразили готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального воздействия инцидента на окружающую среду.

Ранее Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Дело расследует Федеральная служба безопасности.

Местоположение физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определено, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

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