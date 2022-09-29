В Минэнерго заявили об отсутствии риска консервации скважин на «Сахалине-1»
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что объём добычи нефти и конденсата в рамках проекта «Сахалин-1» снизился почти в два раза за последние семь месяцев текущего года, а сейчас добыча нефти и газа остановлена.
По словам Рубцова, в данный момент ведомство прорабатывает необходимый план возобновления добычи нефти и газа совместно с компаниями.
«Как вы знаете, сейчас газ обеспечен за счёт «Сахалина-2», также будет газ «Газпрома». Есть понимание, какие есть варианты по запуску этого проекта,» — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что американская ExxonMobil заявила, что обратится в суд, если Россия не разрешит компании покинуть проект «Сахалин-1».