В Минэнерго заявили об отсутствии риска консервации скважин на «Сахалине-1»

В Минэнерго России надеются на скорейшее возобновление добычи нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1», при этом риска консервации скважин на проекте на фоне его остановки нет. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что объём добычи нефти и конденсата в рамках проекта «Сахалин-1» снизился почти в два раза за последние семь месяцев текущего года, а сейчас добыча нефти и газа остановлена.

По словам Рубцова, в данный момент ведомство прорабатывает необходимый план возобновления добычи нефти и газа совместно с компаниями.

«Как вы знаете, сейчас газ обеспечен за счёт «Сахалина-2», также будет газ «Газпрома». Есть понимание, какие есть варианты по запуску этого проекта,» — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американская ExxonMobil заявила, что обратится в суд, если Россия не разрешит компании покинуть проект «Сахалин-1».