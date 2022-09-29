Аналитик Юшков заявил, что инцидент на «Северных потоках» ухудшит положение Европы зимой

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков выразил уверенность, что инцидент с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» ухудшит шансы европейских стран благополучно пережить предстоящую зиму.

Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По словам аналитика, инцидент с трубопроводами не оставил европейцам подстраховки в случае отсутствия альтернативных поставщиков сырья, усугубления экономического кризиса или тяжёлой зимы.

При этом, отметил Юшков, ЧП не приведёт к экологической катастрофе, несмотря на опасения климатологов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.