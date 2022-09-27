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В Подмосковье построят завод по производству макарон

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В Электрогорске (Московская область) кыргызско-турецкая группа компаний «АКУН» построит завод по производству макаронных изделий. Объём инвестиций в строительство составит $5 млн.
В Подмосковье построят завод по производству макарон
  • Gettyimages.ru
  • © Luca Lorenzelli / EyeEm

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

По словам зампреда правительства области Георгия Филимонова, будет создано 80 новых рабочих мест.

Завод планируют ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2023 года, каждая его производственная линия рассчитана на выпуск 1 тыс. т макарон в месяц.

Ранее НСН сообщала, что Москва поддержит производство упаковки в районе Митино.

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