В Подмосковье построят завод по производству макарон
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По словам зампреда правительства области Георгия Филимонова, будет создано 80 новых рабочих мест.
Завод планируют ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2023 года, каждая его производственная линия рассчитана на выпуск 1 тыс. т макарон в месяц.
Ранее НСН сообщала, что Москва поддержит производство упаковки в районе Митино.