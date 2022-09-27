В Минвостокразвития рассказали, сколько нужно средств для модернизации на Шпицбергене

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что, по предварительным подсчётам, для модернизации коммунальной инфраструктуры посёлков Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене потребуется около 1,5 млрд рублей.

В интервью «Российской газете» он отметил, что туристический интерес к посёлкам есть.

«Уважительное отношение и достойное содержание музейного характера Баренцбурга и Пирамиды — в этом мы видим задачу. Предварительно оцениваем инвестиции в приведение инфраструктуры этих посёлков в порядок где-то в 1,5 млрд рублей. Будем выходить с соответствующими предложениями на правительство», — сказал Чекунков.

Министр также отметил, что на Шпицбергене нужно строить гостиницы и обновить парк снегоходов.

Ранее «Крыминформ» передавало, что в Крыму социальные обязательства инвесторов по реализуемым в регионе инвестиционным проектам превысили 1 млрд рублей.