Bloomberg: повышение ставок в западных банках спровоцировало обвал гособлигаций
«Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны», — сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America.
Отмечается, что ФРС США и ряд других ЦБ перестали удерживать околонулевую процентную ставку для поддержки экономики, что и оказало серьёзное влияние.
21 сентября ФРС США повысила базовую ставку до 3—3,25% годовых.
В июле председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил о возможности ещё одного значительного повышения ставки.