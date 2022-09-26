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Bloomberg: повышение ставок в западных банках спровоцировало обвал гособлигаций

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Повышение процентных ставок центральными банками ряда западных стран в попытках предотвратить дальнейший рост инфляции спровоцировало обвал гособлигаций.

«Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны», — сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America.

Отмечается, что ФРС США и ряд других ЦБ перестали удерживать околонулевую процентную ставку для поддержки экономики, что и оказало серьёзное влияние. 

21 сентября ФРС США повысила базовую ставку до 3—3,25% годовых.

В июле председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил о возможности ещё одного значительного повышения ставки.

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