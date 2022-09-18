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Депутат Нилов предложил убрать в СБП лимит на переводы без комиссии между счетами физлиц

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Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов предложил убрать в Системе быстрых платежей (СБП) лимит на переводы без комиссии между счетами физлиц в разных банках.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей (СБП) — безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях», — говорится в письме Нилова главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной.

Он выразил надежду, что эта мера повысит доверие граждан к финансовой системе России.

«При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены», — отметил Нилов.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что российское правительство компенсирует бизнесу до 1,3 млрд рублей за использование системы быстрых платежей (СБП) в 2022 году. 

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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