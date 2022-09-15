Премьер Бельгии пообещал Шольцу нарастить транзит газа в Германию
- AP
«Я только что поговорил по телефону с Олафом Шольцем. Мы обсудили энергетическое сотрудничество, я пригласил его на бельгийско-германский саммит по энергетике. Я также заверил канцлера, что Бельгия намерена усилить свои возможности для транзита газа в Германию», — написал бельгийский премьер в Twitter.
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