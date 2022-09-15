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Премьер Бельгии пообещал Шольцу нарастить транзит газа в Германию

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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу нарастить транзит газа в ФРГ.
Премьер Бельгии пообещал Шольцу нарастить транзит газа в Германию
  • AP

«Я только что поговорил по телефону с Олафом Шольцем. Мы обсудили энергетическое сотрудничество, я пригласил его на бельгийско-германский саммит по энергетике. Я также заверил канцлера, что Бельгия намерена усилить свои возможности для транзита газа в Германию», — написал бельгийский премьер в Twitter.

Как отметил де Кроо, лидеры двух стран договорились о продолжении работы в рамках Евросовета для снижения цен на газ.

Ранее «Газпром» заявил, что запасы в ПХГ Европы не гарантируют надёжное прохождение осенне-зимнего сезона.

Аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС.

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