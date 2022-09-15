военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт по энергетике Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Короткая ссылка
Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
Эксперт по энергетике Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе
  • РИА Новости

«Чтобы ответить на вопрос, хватит или не хватит топлива для грядущей зимы, нужно сначала узнать, какой именно будет зима в Европе. Европейцы, конечно, накопили достаточный объём ресурсов в хранилищах, я бы даже сказал, довольно неплохой. Однако топливо в подземных хранилищах никогда не использовали как основной объём потребления», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, раньше в течение всей зимы в Европу перекачивали газ из России, а в нынешнем году поставлять газ практически не будут или не будут вовсе, то есть сейчас основа потребления европейцев — сжиженный газ.

«Самые большие объёмы голубого топлива поставляют из США. Собственно, американцы об этом и говорят: больше ресурсов, чем теперь, они поставлять в Европу не смогут. Поэтому единственный вариант для европейцев, если зима окажется действительно холодной, а газ будут быстро потреблять, — снизить потребление газа», — пояснил Пикин.

Как добавил эксперт, это возможно, если европейцы станут сами себя ограничивать.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переводе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить