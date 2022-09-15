Эксперт по энергетике Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

«Чтобы ответить на вопрос, хватит или не хватит топлива для грядущей зимы, нужно сначала узнать, какой именно будет зима в Европе. Европейцы, конечно, накопили достаточный объём ресурсов в хранилищах, я бы даже сказал, довольно неплохой. Однако топливо в подземных хранилищах никогда не использовали как основной объём потребления», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, раньше в течение всей зимы в Европу перекачивали газ из России, а в нынешнем году поставлять газ практически не будут или не будут вовсе, то есть сейчас основа потребления европейцев — сжиженный газ.

«Самые большие объёмы голубого топлива поставляют из США. Собственно, американцы об этом и говорят: больше ресурсов, чем теперь, они поставлять в Европу не смогут. Поэтому единственный вариант для европейцев, если зима окажется действительно холодной, а газ будут быстро потреблять, — снизить потребление газа», — пояснил Пикин.

Как добавил эксперт, это возможно, если европейцы станут сами себя ограничивать.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переводе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.