Путин предложил продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией

Российский президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества предложил продлить программу экономического коридора Россия — Китай — Монголия.

«С учётом уже накопленного опыта сотрудничества на трёхстороннем треке предлагаем... продлить её на очередной пятилетний срок», — цитирует его РИА Новости.

Глава государства также предложил уделить внимание расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации нацпрограмм по развитию транспорта.

По словам Путина, такие меры будут способствовать созданию благоприятных условий для увеличения объёмов трансграничных перевозок.

МИД России ранее отметил увеличение доли национальных валют в торговле между Москвой и Пекином.

Также сообщалось, что «Газпром» подписал с CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.