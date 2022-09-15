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Путин предложил продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией

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Российский президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества предложил продлить программу экономического коридора Россия — Китай — Монголия.
Путин предложил продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией
  • РИА Новости

«С учётом уже накопленного опыта сотрудничества на трёхстороннем треке предлагаем... продлить её на очередной пятилетний срок», — цитирует его РИА Новости.

Глава государства также предложил уделить внимание расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации нацпрограмм по развитию транспорта.

По словам Путина, такие меры будут способствовать созданию благоприятных условий для увеличения объёмов трансграничных перевозок.

МИД России ранее отметил увеличение доли национальных валют в торговле между Москвой и Пекином.

Также сообщалось, что «Газпром» подписал с CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.

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