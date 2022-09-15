Путин предложил продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией
- РИА Новости
«С учётом уже накопленного опыта сотрудничества на трёхстороннем треке предлагаем... продлить её на очередной пятилетний срок», — цитирует его РИА Новости.
Глава государства также предложил уделить внимание расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации нацпрограмм по развитию транспорта.
По словам Путина, такие меры будут способствовать созданию благоприятных условий для увеличения объёмов трансграничных перевозок.
МИД России ранее отметил увеличение доли национальных валют в торговле между Москвой и Пекином.
Также сообщалось, что «Газпром» подписал с CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.