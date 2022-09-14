Доцент Марков назвал рубль самой выгодной валютой для хранения сбережений

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков назвал рубль самой выгодной валютой для хранения сбережений.

В беседе с ИА REGNUM эксперт отметил, что ставки по банковским вкладам всё ещё остаются на хорошем уровне.

«Несмотря на то что по мере стабилизации экономической и психологической ситуации ставки по банковским вкладам сокращаются, они по-прежнему остаются на высоком уровне, равном или превышающем ставки по вкладам за последнее время — до их роста в марте 2022 года. Это даёт возможность получать гарантированный стабильный доход, что стимулирует многих жителей России к хранению своих сбережений в рублях на банковских вкладах», — сказал Марков.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.