Премьер-министр Мишустин утвердил новый порядок заключения СЗПК
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Как напоминает пресс-служба правительства, механизм предлагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности.
«Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК... Бизнес получил возможность учитывать заёмные средства в общем объёме капиталовложений», — поясняет кабмин.
Так, налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, «избавив от камеральных проверок».
Президент России Владимир Путин во время ПМЭФ заявил, что бизнесу лучше делать инвестиции внутри страны, тогда как власти будут работать над безопасностью этих вложений.