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Премьер-министр Мишустин утвердил новый порядок заключения СЗПК

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Премьер-министр Мишустин утвердил новый порядок заключения СЗПК
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как напоминает пресс-служба правительства, механизм предлагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности.

«Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК... Бизнес получил возможность учитывать заёмные средства в общем объёме капиталовложений», — поясняет кабмин.

Так, налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, «избавив от камеральных проверок».

Президент России Владимир Путин во время ПМЭФ заявил, что бизнесу лучше делать инвестиции внутри страны, тогда как власти будут работать над безопасностью этих вложений.

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