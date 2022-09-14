Премьер-министр Мишустин утвердил новый порядок заключения СЗПК

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Как напоминает пресс-служба правительства, механизм предлагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности.

«Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК... Бизнес получил возможность учитывать заёмные средства в общем объёме капиталовложений», — поясняет кабмин.

Так, налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, «избавив от камеральных проверок».

Президент России Владимир Путин во время ПМЭФ заявил, что бизнесу лучше делать инвестиции внутри страны, тогда как власти будут работать над безопасностью этих вложений.