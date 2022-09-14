Аналитик Деев спрогнозировал динамику курса рубля в краткосрочной перспективе

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев спрогнозировал динамику курса рубля в краткосрочной перспективе.

«Для российской валюты по-прежнему важны нефтяные цены, которые пока находятся в сравнительно стабильном состоянии, хотя и снизились до $92—95 за баррель. Скорее всего, такая же динамика будет наблюдаться и на следующей неделе, что сильно на курс не повлияет», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ может ненадолго оказать давление на рубль, но выше 61 рубля за единицу доллар и евро вряд ли вырастут.

«Причём это будет носить кратковременный характер», — уточнил Деев.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.