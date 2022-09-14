Экономист Зубец заявил, что возможный отказ ряда стран от российской нефти ухудшит их финансовое положение
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«Они отказом от российской нефти резко ухудшают собственное финансовое положение, поэтому, скорее всего, сколотить широкую коалицию таких стран не получится, по крайней мере сегодня мы её не видим», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, о желании присоединиться к такой коалиции сказали пока что страны G7, в том числе США, Франция, Италия и Германия.
«Да, это определённые потери по рынку, но остальные страны пока не рвутся присоединяться к коалиции», — добавил Зубец.
Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переводе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.