Экономист Зубец заявил, что возможный отказ ряда стран от российской нефти ухудшит их финансовое положение

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец прокомментировал планы ряда стран отказаться от российской нефти.

«Они отказом от российской нефти резко ухудшают собственное финансовое положение, поэтому, скорее всего, сколотить широкую коалицию таких стран не получится, по крайней мере сегодня мы её не видим», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, о желании присоединиться к такой коалиции сказали пока что страны G7, в том числе США, Франция, Италия и Германия.

«Да, это определённые потери по рынку, но остальные страны пока не рвутся присоединяться к коалиции», — добавил Зубец.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переводе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.