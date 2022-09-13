Столичный бизнес представит свою продукцию под брендом Made in Moscow в дружественных странах

В Москве стартовал приём заявок городских компаний и индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в очередных шести международных отраслевых выставках текущего года.

Поддержку им окажет Московский экспортный центр. Товары будут представлены под брендом Made in Moscow, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

«Москва расширяет сотрудничество с деловым сообществом в дружественных странах. В этом году стенды под брендом Made in Moscow впервые появятся на отраслевых выставках в Саудовской Аравии, Индии и Алжире. А ещё город поможет столичным предпринимателям представить свои товары в Узбекистане, Армении и во Вьетнаме», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.