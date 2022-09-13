Столичный бизнес представит свою продукцию под брендом Made in Moscow в дружественных странах
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Поддержку им окажет Московский экспортный центр. Товары будут представлены под брендом Made in Moscow, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.
«Москва расширяет сотрудничество с деловым сообществом в дружественных странах. В этом году стенды под брендом Made in Moscow впервые появятся на отраслевых выставках в Саудовской Аравии, Индии и Алжире. А ещё город поможет столичным предпринимателям представить свои товары в Узбекистане, Армении и во Вьетнаме», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.