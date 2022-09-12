Эксперт Шахурин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«Евро смотрится сильнее доллара на международном валютном рынке, продолжая отыгрывать решение Евроцентробанка о повышении ключевых ставок. Рубль же сохраняет стабильность», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, самым значимым событием для российской валюты на текущей неделе может стать заседание Банка России, которое состоится 16 сентября.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.