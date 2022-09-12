Эксперт Шахурин спрогнозировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин спрогнозировал ситуацию с ценами на нефть.

«Ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США уже меньше давят на рынки сырья. Сегодня практически все товарные позиции, кроме пшеницы, торгуются в зелёной зоне. Впрочем, это продолжение технического отскока после резкой просадки на прошлой неделе», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, инвесторы будут следить за статистикой по запасам, но уровень $90 за баррель «пока смотрится сильной поддержкой».

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.