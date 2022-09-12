военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

РБК: доходы федерального бюджета в августе снизились на 11%

Короткая ссылка
Доходы федерального бюджета России в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с августом 2021 года (до 1,83 трлн рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина и собственные расчёты.
РБК: доходы федерального бюджета в августе снизились на 11%
  • РИА Новости

Как пишет издание, доходы повысились по сравнению с июлем, когда они составляли 1,76 трлн рублей.

При этом данные об исполнении бюджета за август предварительные и могут быть пересмотрены позднее.

По данным Минфина, профицит бюджета России за январь — август текущего года сократился до 137,443 млрд рублей.

Вместе с этим ожидается, что бюджет России в этом году будет профицитным, несмотря на все «мрачные прогнозы».

По мнению помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина, к концу 2022 года российская экономика должна выйти на «положительные тренды». Кроме того, он предположил, что инфляция в России ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить