РБК: доходы федерального бюджета в августе снизились на 11%

Доходы федерального бюджета России в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с августом 2021 года (до 1,83 трлн рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина и собственные расчёты.

Как пишет издание, доходы повысились по сравнению с июлем, когда они составляли 1,76 трлн рублей.

При этом данные об исполнении бюджета за август предварительные и могут быть пересмотрены позднее.

По данным Минфина, профицит бюджета России за январь — август текущего года сократился до 137,443 млрд рублей.

Вместе с этим ожидается, что бюджет России в этом году будет профицитным, несмотря на все «мрачные прогнозы».

По мнению помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина, к концу 2022 года российская экономика должна выйти на «положительные тренды». Кроме того, он предположил, что инфляция в России ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.