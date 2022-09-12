РБК: доходы федерального бюджета в августе снизились на 11%
- РИА Новости
Как пишет издание, доходы повысились по сравнению с июлем, когда они составляли 1,76 трлн рублей.
При этом данные об исполнении бюджета за август предварительные и могут быть пересмотрены позднее.
По данным Минфина, профицит бюджета России за январь — август текущего года сократился до 137,443 млрд рублей.
Вместе с этим ожидается, что бюджет России в этом году будет профицитным, несмотря на все «мрачные прогнозы».
По мнению помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина, к концу 2022 года российская экономика должна выйти на «положительные тренды». Кроме того, он предположил, что инфляция в России ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.