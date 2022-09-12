Замглавы РЭА: скидка на нефть Urals сократилась до $20 за баррель

Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с нефтью марки Brent уменьшилась до $20 в связи с подешевевшим фрахтом судов, рассказал замгендиректора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин.

Об этом он рассказал в ходе выступления на Международном Байкальском риск-форуме.

По словам Дерюшкина, пару месяцев назад скидка на российскую нефть составляла почти $40 за баррель.

«Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и всё-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20 [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», — цитирует его ТАСС.

Как ранее напомнил российский министр энергетики Николай Шульгинов, Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые установят на них потолок цен.