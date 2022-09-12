Доходы бюджета Подмосковья достигли 376,2 млрд рублей за полгода

Доходы бюджета Московской области достигли 376,2 млрд рублей за полгода.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Мособлдуму.

Профильный комитет регионального парламента провёл расширенное заседание, посвящённое исполнению бюджета.

«Бюджет Московской области на 1 июля 2022 года исполнен с профицитом. Государственный долг региона за отчётный период составил 269,8 млрд рублей», — заявила начальник Управления исполнения бюджета и проведения операций организаций Министерства экономики и финансов региона Татьяна Орлова.

Ранее НСН сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.