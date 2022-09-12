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Профессор Сафонов назвал дирхам ОАЭ альтернативной валютой

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Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов рассказал об альтернативных валютах.
Профессор Сафонов назвал дирхам ОАЭ альтернативной валютой
  • Gettyimages.ru

«Пользоваться евро и долларом внутри страны в целях накопления на банковских счетах — занятие бессмысленное, поскольку обслуживание счёта приведёт к прямым убыткам, а снять наличные затруднительно», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Как отметил эксперт, альтернативой могут выступить дирхам ОАЭ, риал Саудовской Аравии, кувейтский динар, гонконгский доллар.

«Все они относятся к свободно конвертируемой валюте и устойчивы по отношению к курсу доллара. Однако надо всегда помнить, что обменные операции одной валюты на другую приводят к курсовым потерям», — уточнил Сафонов.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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