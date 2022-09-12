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Аналитик Быков допустил падение курса биткоина до $10 тысяч в краткосрочной перспективе

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Старший аналитик компании Esperio Антон Быков выразил мнение, что подорожание биткоина на 15% не повод для чрезмерного оптимизма.
Аналитик Быков допустил падение курса биткоина до $10 тысяч в краткосрочной перспективе
  • Legion-Media

В настоящее время биткоин торгуется вблизи максимальных значений с конца августа, отметил эксперт в разговоре с ИА REGNUM.

«Причин для смены настроений на рынке нет, так что дальнейший рост котировок выглядит маловероятным. При этом возможности для падения по-прежнему остаются. В скором времени криптовалюта может вернуться к $19 тыс., в то время как не стоит исключать шансов увидеть биткоин по $10 тыс.», — полагает Быков.

Ранее операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович в разговоре с «Известиями» не исключила, что биткоин может упасть до новых минимумов — $9—12 тыс.

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