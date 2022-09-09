Глава МИД Венгрии заявил, что договорённость о потолке цен на газ пока не достигнута

Министры энергетики стран ЕС на заседании не достигли решения по установлению потолка цен на газ. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что Париж поддержит идею Еврокомиссии (ЕК) ввести потолок цен на природный газ из России.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что потолок цен в Европейском союзе нужно вводить на весь газ, а не только на российский.