Глава МИД Венгрии заявил, что договорённость о потолке цен на газ пока не достигнута
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«Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что Париж поддержит идею Еврокомиссии (ЕК) ввести потолок цен на природный газ из России.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что потолок цен в Европейском союзе нужно вводить на весь газ, а не только на российский.