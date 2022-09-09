Немецкая VNG запросила у правительства Германии помощь для покрытия убытков

В немецкой газовой компании VNG сообщили о запросе помощи у правительства Германии, чтобы покрыть убытки.

Об этом сказано в пресс-релизе VNG.

«Чтобы предотвратить дальнейшие убытки и продолжить свою деятельность, VNG вынуждена применить дополнительные меры поддержки в соответствии с Законом об энергетической безопасности поставок в дополнение к надбавке за газ, которая уже была применена», — сообщается в материале.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что на данный момент властям страны не удаётся снизить цены на газ.