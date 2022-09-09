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Ещё трём столичным предприятиям присвоили статус промкомплексов в 2022 году

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Ещё трём московским предприятиям в 2022 году был присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет им получать налоговые льготы.
Ещё трём столичным предприятиям присвоили статус промкомплексов в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, такой статус получили производитель готовых блюд и десертов «Твердь», производитель кабельно-проводниковой продукции «Москабельмет», а также завод по выпуску медной катанки и проволоки «Элкат».

С 2016 года столица присвоила статус промкомплекса 66 предприятиям. В общей сложности они предоставляют Москве порядка 77 тыс. рабочих мест.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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