Москва заключила контракты на 976 млрд рублей с начала года
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Щербаков подчеркнул, что в настоящее время законтрактовано 85% бюджета на текущий год, а за счёт долгосрочных контрактных обязательств столица сформировала большой задел на 2023—2024 годы, передаёт НСН.
Вместе с федеральными органами власти Москва принимала участие в разработке мер, которые позволили создать условия для стабильной работы заказчиков и поставщиков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что объём инвестиций в экономику Подмосковья вырос на 12% в первом полугодии.