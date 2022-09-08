Москва заключила контракты на 976 млрд рублей с начала года

Москва заключила контракты на 976 млрд рублей с начала 2022 года, что составляет 9% от всего объёма закупок России. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков на Московском финансовом форуме.

Щербаков подчеркнул, что в настоящее время законтрактовано 85% бюджета на текущий год, а за счёт долгосрочных контрактных обязательств столица сформировала большой задел на 2023—2024 годы, передаёт НСН.

Вместе с федеральными органами власти Москва принимала участие в разработке мер, которые позволили создать условия для стабильной работы заказчиков и поставщиков.

Ранее «Радио 1» сообщало, что объём инвестиций в экономику Подмосковья вырос на 12% в первом полугодии.