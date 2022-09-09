Доцент Сафонова высказалась о росте поставок газа из Норвегии в страны ЕС

Доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова высказалась о росте поставок газа из Норвегии в страны ЕС.

«В 2021 году Норвегия добыла 114,3 млрд куб. м природного газа, при этом внутреннее потребление в стране составило 4,3 млрд куб. м», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, экспорт природного газа из России в страны ЕС составил в 2021 году 174,3 млрд куб. м (или 30% от объёма совокупного потребления газа и СПГ в ЕС).

«Таким образом, объём перекачки газа из России в ЕС превысил объём поставки из Норвегии на 64 млрд куб. м. Поэтому прирост поставок из Норвегии на 10—12 млрд куб. м, безусловно, сократит разбалансировку спроса и предложения на газовом рынке ЕС», — отметила Сафонова.

Вместе с тем, добавила она, это не решит вопрос дефицита энергоресурсов полностью.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.